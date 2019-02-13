القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي: ملتزمون بدعم "الناتو"

أكد القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي ​باتريك شاناهان​ أن "​الولايات المتحدة الأميركية​ بدأت سلسلة من النقاشات الجادة والتفاعل مع وزراء دفاع "​الناتو​"، وسوف نؤكد التزامنا تجاه التحالف"، مشيراً إلى "أننا سوف نناقش مستقبل ​حلف شمال الأطلسي​".

وكان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ قد أعلن أنه جعل أعضاء حلف "الناتو" يدفعون أموالا أكثر، مشيرا إلى أن هذا الأمر لم يحدث منذ سنوات، مشيرا إلى أن الأمين العام للحلف ​ينس ستولتنبرغ​، بدأ فعل ذلك، وبفضلي أصبح الحلف قادرا على جمع أموال من أعضائه.