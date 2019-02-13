أكد القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي باتريك شاناهان أن "الولايات المتحدة الأميركية بدأت سلسلة من النقاشات الجادة والتفاعل مع وزراء دفاع "الناتو"، وسوف نؤكد التزامنا تجاه التحالف"، مشيراً إلى "أننا سوف نناقش مستقبل حلف شمال الأطلسي".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن أنه جعل أعضاء حلف "الناتو" يدفعون أموالا أكثر، مشيرا إلى أن هذا الأمر لم يحدث منذ سنوات، مشيرا إلى أن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، بدأ فعل ذلك، وبفضلي أصبح الحلف قادرا على جمع أموال من أعضائه.
كانت هذه تفاصيل خبر القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي: ملتزمون بدعم "الناتو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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