وزيرة العدل الكندية تعلن استقالتها من الحكومة

أعلنت وزيرة ​العدل​ الكندية جودي ويلسون رايبولد، التي كانت أول مدع عام ووزيرة عدل في كندا من السكان الأصليين، عن قرارها مغادرة ​الحكومة​ "بمشاعر حزينة".

وجاءت الاستقالة بعد سلسلة مطالبات للحكومة الكندية لإيضاح صحة ما تردد عن ممارسة مكتب رئيس الحكومة ​جاستن ترودو​ ضغوطا على الوزيرة للتدخل في المحاكمة الجنائية لشركة "أس أن سي-لافالان" الهندسية.