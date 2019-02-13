سفارة الصين بأنقرة دعت مواطنيها في تركيا إلى زيادة اليقظة والاهتمام بسلامتهم

أعلنت سفارة ​الصين​ في ​أنقرة​، أنّ "بعد تقييم شامل للوضع الراهن في ​تركيا​، ندعو مرّة أخرى المواطنين الصينيين في تركيا والسياح الصينيين المتوجّهين إلى تركيا، إلى زيادة يقظتهم والاهتمام بسلامتهم الشخصية وسلامة ممتلكاتهم".

وأكّدت في بيان، أنّ "في حالة حصول أمر طارئ، ابق هادئًا، اتّصل بالشرطة على الفور، واطلب المساعدة".

وكانت تظاهرات عنيفة مناهضة للصين قد اندلعت في تركيا في شأن أقلية الأويغور. وأحرق ناشطون قوميون أتراك العلم الصيني في عام 2015 أمام ​السفارة الصينية​ في أنقرة.