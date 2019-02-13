أكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية مارغاريتيس شيناس أن "بريطانيا لم تطلب تأجيل اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي وإن أي تمديد لمدة التفاوض قبل الانفصال لا يمكن أن يكون مفتوح المدة".
ولفتت شيناس خلال إفادة دورية في بروكسل الى أن "قوانين الاتحاد الأوروبي لم تضع موعدا نهائيا لبريطانيا لطلب تمديد المادة 50 المتعلقة بعملية الخروج والتي يجب أن تحظى بموافقة جميع أعضاء الاتحاد الآخرين دون استثناء لاعتماده".
كانت هذه تفاصيل خبر المفوضية الأوروبية: أي تأجيل لخروج بريطانيا من اتحاد أوروبا لا يمكن أن يكون بلا موعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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