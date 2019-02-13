المفوضية الأوروبية: أي تأجيل لخروج بريطانيا من اتحاد أوروبا لا يمكن أن يكون بلا موعد

أكدت المتحدثة باسم ​المفوضية الأوروبية​ مارغاريتيس شيناس أن "​بريطانيا​ لم تطلب تأجيل اتفاق الخروج من ​الاتحاد الأوروبي​ وإن أي تمديد لمدة التفاوض قبل الانفصال لا يمكن أن يكون مفتوح المدة".

ولفتت شيناس خلال إفادة دورية في ​بروكسل​ الى أن "قوانين الاتحاد الأوروبي لم تضع موعدا نهائيا لبريطانيا لطلب تمديد المادة 50 المتعلقة بعملية الخروج والتي يجب أن تحظى بموافقة جميع أعضاء الاتحاد الآخرين دون استثناء لاعتماده".