مادورو: محاولة الانقلاب ضدي انتهت وتهديدات ترامب المتطرف تقلقنا

أكد الرئيس الفنزويلي أن "ما يحصل جنون، لقد حاولوا اللعب بورقة الانقلاب العسكري ضدي ولكنهم فشلوا. انتهى الأمر"، مشيراً إلى أنه "يمكن للمتظاهرين البقاء في الشوارع كما يحلو لهم. خلال انقلاب 2002 و2003 كانوا يتظاهرون ثلاث مرات في اليوم".

وفي مقابلة مع قناة "يورونيوز"، اعترف مادورو بارتكابه أخطاء صمم على قدرته على إدارة البلاد بأفضل شكل ممكن، معتبراً أنه "لن أكون هنا كرئيس انتُخب وأعيد انتخابه لو لم أكن على دراية بالوضع في بلادي. أنا أفهم الوضع لأنني آت من بين صفوف الشعب".

وأكد "أنني لم أدرس في هارفرد أو أي جامعة أميركية وليس لي اسم عائلة كبير، أنا عامل وأقضي معظم أيامي بالقرب من الناس. أعلم بالضبط ما يجري في البلاد"، مشيراً إلى أنه "من الخطأ تسييس المساعدات الانسانية وهو ما تعمل عليه المعارضة، نحن لدينا الوسائل الكافية لمساعدة أنفسنا".

وأوضح القناة أن مادورو اعترف بخوفه من تهديدات الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، لكنه شدد على أنه لن يركع. فيما لفت إلى أنه "يجب أن تقلق حين يستمر رئيس متطرف مثل ترامب في التهديد بالغزو العسكري".

ورأى أن دول ​الاتحاد الأوروبي​ أخطأت بسماعها فقط لصوت المعارضة الفنزويلية دون الانتباه للجهة الأخرى في البلاد، لافتاً إلى "أنني أعتقد بأن ​أوروبا​ تربط نفسها بشكل أعمى بسياسات ترامب".