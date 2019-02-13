A.P: البرلمان الإسباني يرفض مقترح الموازنة ويمهد لانتخابات مبكرة

أفادت وكالة "أسوشييتد برس" الاميركية بأن "البرلمان الإسباني رفض مقترح ​الحكومة​ الاشتراكية لموازنة 2019؛ ما يمهد الطريق أمام الدعوة ل​انتخابات​ مبكرة من قبل رئيس الوزراء بيدرو سانشيز"، موضحةً ان "الاعتراضات الستة على مقترح ​الموازنة​ التي طرحتها مختلف الأحزاب تلقت دعم 191 نائبا في ​مجلس النواب​ المؤلف من 350 مقعدا".

وأوضحت أن "الأحزاب الكتالونية أعربت عن رفضها دعم مقترح الموازنة الذي اقترحه سانشيز، ما لم تفتح الحكومة باب التفاوض على قضية "تقرير المصير" في المنطقة الشمالية الشرقية للبلاد".