المالية الألمانية ترحب بإدراج السعودية على القائمة المالية الأوروبية السوداء

رحب متحدث باسم ​وزارة المالية​ الألمانية بقرار إدراج ​السعودية​ على القائمة المالية السوداء للاتحاد الأوروبي. وكانت ​المفوضية الأوروبية​ قد أعلنت أنها أضافت السعودية وبنما ومناطق أخرى إلى القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديدا للتكتل بسبب تهاونها مع ​تمويل الإرهاب​ وغسل الأموال. وتضم القائمة 23 دولة ومنطقة هي: أفغانستان وساموا الأميركية وجزر الباهاما وبوتسوانا وكوريا الشمالية وإثيوبيا وغانا وجوام وإيران والعراق وليبيا ونيجيريا وباكستان وبنما وبويرتو ريكو وساموا والسعودية وسريلانكا وسوريا وترينيداد وتوباجو وتونس والجزر العذراء الأميركية واليمن.

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