سيناتور أميركي: آمال الإصلاح في السعودية تحطّمت تحت حكم ابن سلمان

لفت السيناتور الأميركي الديمقراطي ديك ديربن إلى أن "آمال الإصلاح الحقيقي في السعودية تحطمت بعنف تحت حكم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان"، مشيراً إلى أن "أسباب تحطم هذه الآمال هي بقاء بدوي بالسجن، والقتل المتعمد للصحفي جمال خاشقجي، وسجن وتعذيب أصوات مسالمة أخرى تدعو إلى التغيير".
وأكد ديربن أن "ممارسات السعودية البربرية ستنعكس على تصويته مستقبلاً بشأن التعاون وبيع الأسلحة للرياض"، مشيراً إلى أنه "من المؤسف أن إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب اختارت تجاهل انتهاء المهلة المتعلقة بقانون ماغنيتسكي، وعدم تقديم التقرير الخاص بمقتل خاشقجي".
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