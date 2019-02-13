الجعفري: يريدون تدمير فنزويلا لكنهم سيفشلون مثلما أفشلت سوريا مخططاتهم

أكد مندوب ​سوريا​ الدائم لدى ​الأمم المتحدة​ ​بشار الجعفري​ على "دعم سوريا الكامل للرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ ورفضها القاطع للتدخلات الأميركية في شؤون ​فنزويلا​"، داعيا "دول حركة عدم الانحياز إلى اتخاذ موقف موحد داعم للحكومة الشرعية في فنزويلا".

وأوضح الجعفري، في بيان خلال الاجتماع الطارئ لمكتب تنسيق دول حركة عدم الانحياز، أن "سوريا تدرك المؤامرة التي تجري بحق فنزويلا وتتفهم ما يجري فيها وغايات أعدائها فهم يريدون سرقة ثرواتها وتغيير مواقفها الاستراتيجية"، لافتا إلى أن "أكثر ما يزعج أعداء فنزويلا هو النزعة الاستقلالية التحررية المتجذرة في تاريخ هذا البلد والتي شدد عليها مؤسسو حركة عدم الانحياز".

وجدد الجعفري "دعم سوريا الكامل لحكومة الرئيس الفنزويلي الشرعي نيكولاس مادورو وتضامنها مع قيادة وشعب جمهورية فنزويلا البوليفارية في الحفاظ على سيادة البلاد وإفشال المخططات العدوانية الهادفة إلى تغيير ​الحكومة​ الشرعية في هذا البلد ورفضها القاطع للتدخلات الأميركية مع عدد آخر من الدول في الشؤون الداخلية لفنزويلا"، مبينا أن "الحوار هو السبيل الوحيد للتوصل إلى حل سياسي يحترم سيادة فنزويلا واستقلالها".

ولفت الجعفري إلى أن "عدم قدرة حركة عدم الانحياز على فرض مبادئها العشرة في العلاقات الدولية أدى الى وقوع ضحايا وكانت سوريا إحداها لأن بعض دول المنظمة تعاونت مع أعدائها لتدمير سوريا واليوم يرومون الشيء ذاته في فنزويلا تحت ذرائع وحجج واهية فهم يريدون تدمير فنزويلا لكنهم سيفشلون مثلما أفشلت سوريا مخططاتهم التدميرية".