وزير خارجية بريطانيا: نافذة الفرص لتحويل الهدنة في اليمن إلى سلام تضيق

حذر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت من أن "فرصة تحويل الهدنة، التي أعلنت في اليمن بفضل الاتفاق المبرم في السويد، إلى سلام شامل تتضاءل"، مشيراً إلى أنه "أمامنا نافذة فرص تضيق أمام تحويل وقف إطلاق النار إلى طريق راسخ نحو السلام وإنهاء أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم".
وأشار إلى أن "وجود مشاكل حقيقية متعلقة بغياب الثقة بين جهتي النزاع، على الرغم من إحراز تقدم حقيقي بغية بلوغ حل سياسي، يعني أن اتفاق السويد لم يطبق بالكامل"، لافتاً إلى أنه "ثمة كثير من الأمور يجب فعلها، واليوم سأجتمع في وارسو مع نظرائي الأمريكي والإماراتي والسعودي لتقديم دعمنا الكامل للمبعوث الأممي مارتن غريفيث والتعهد بمضاعفة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي مستدام".
ولفت إلى أنه "من الممكن اليوم "اتخاذ خطوات واضحة دعما لحكومة اليمن، لا سيما فيما يتعلق بالخطوات التي من شأنها تحسين ظروف معيشة اليمنيين، مثل استئناف دفع رواتب الموظفين المدنيين".
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