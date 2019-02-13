فتح: حكومة نتانياهو والمستوطنون في الخليل يمارسون أشرس درجات الإرهاب

أكد عضو المجلس الثوري المتحدث باسم ​حركة فتح​ ​أسامة القواسمي​ أن "ما تمارسه ​حكومة​ رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ والمستوطنون في البلدة القديمة من الخليل هو أعلى درجات ​الإرهاب​ والوجه الحقيقي لنظام الفصل العنصري "الأبارتهايد"، مشيراً إلى أن "الحركة تتصدى لإرهاب المستعمرين المستوطنين في قلب ​مدينة الخليل​ وتحمي أهلها وسكانها المدنيين المسالمين".

وأكد القواسمي أن "الأهالي يتعرضون لأبشع أشكال العدوان المستمر من قبل المستعمرين بحماية ​الجيش الإسرائيلي​"، داعياً دول العالم إلى "الخروج عن صمتها أمام هذا الإرهاب الذي يتعرض له الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى في البلدة القديمة من الخليل".