فتح: حكومة نتانياهو والمستوطنون في الخليل يمارسون أشرس درجات الإرهاب

أكد عضو المجلس الثوري المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي أن "ما تمارسه حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو والمستوطنون في البلدة القديمة من الخليل هو أعلى درجات الإرهاب والوجه الحقيقي لنظام الفصل العنصري "الأبارتهايد"، مشيراً إلى أن "الحركة تتصدى لإرهاب المستعمرين المستوطنين في قلب مدينة الخليل وتحمي أهلها وسكانها المدنيين المسالمين".
وأكد القواسمي أن "الأهالي يتعرضون لأبشع أشكال العدوان المستمر من قبل المستعمرين بحماية الجيش الإسرائيلي"، داعياً دول العالم إلى "الخروج عن صمتها أمام هذا الإرهاب الذي يتعرض له الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى في البلدة القديمة من الخليل".
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