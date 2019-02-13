ستولتنبرغ: الناتو يدعو روسيا لمواصلة الالتزام بمعاهدة القوى النووية

لفت الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ إلى أن "الحلفاء سيواصلون دعوة روسيا إلى الوفاء بالتزاماتها النابعة من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى"، موضحاً أن "وزراء الدفاع سيناقشون القضايا الأمنية خلال الاجتماع".
وبيّن أن "معاهدة القوى النووية متوسطة المدى" ستكون أحد القضايا الهامة المدرجة على أجندة الاجتماع"، مشيراً إلى "اننا سنواصل توجيه الدعوة إلى روسيا من أجل الوفاء بالتزاماتها النابعة من تلك المعاهدة".
وأعلن ستولتنبرغ أنه "سيلتقي وزير الدفاع الروسي سيرغي لافروف على هامش "مؤتمر ميونيخ للأمن" المقرر فى الفترة بين 15 و17شباط بمدينة ميونخ، وأن هذا الأمر مهم لمواصلة الحوار مع روسيا".
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