توقيف مطلوب بجرم تعنيف أسري قبل إقلاع طائرته

افادت معلومات صحافية بأنه "على أثر ورود برقية من مفرزة ​بيروت​ القضائية الى سرية ​مطار بيروت الدولي​ بغية توقيف المدعو ح. ش بجرم تعنيف أسري، والمحتمل سفره، تمكنت فصيلة التفتيشات في السرية المذكورة من توقيفه قبل إقلاع الطائرة المغادرة الى دبي، بناء على إشارة ​القضاء​ المختص".

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