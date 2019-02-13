كركي أعلن إعادة تعاقد الضمان مع مستشفى الجامعة الأميركية

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان أنه "حيث أنه وبموجب القرار الصادر عن المدير العام ​محمد كركي​ رقم 90 تاريخ 11/2/2019، تم إلغاء التعاقد مع ​مستشفى الجامعة الأميركية​ في ​بيروت​ إعتبارا من 12/ 2/ 2019. وبناء على الإجتماع الذي عقد في مكتب مدير عام الصندوق بتاريخ 11/2/2019 مع كبار مسؤولي المستشفى والذي جرى البحث فيه بالعلاقة بين الصندوق والمستشفى، لجهة إزالة الأسباب التي أدت إلى فسخ العقد وبصورة خاصة إحترام بنود العقد الموقع مع الصندوق وعدم مخالفة تعرفات ​الضمان​ واستقبال مرضى الضمان وعدم تحميلهم أعباء إضافية على الفاتورة الإستشفائية وتقديم افضل الخدمات اللازمة لهم. وعطفا على كتاب مستشفى الجامعة الأميركية المسجل لدى المديرية العامة برقم 570 تاريخ 13/2/2019 والذي تعهد بموجبه احترام بنود العقد وعدم مخالفة التعرفات والأحكام القانونية والنظامية للضمان الإجتماعي.

وبناء عليه، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي القرار رقم 117 تاريخ 13/2/2019 ألغى بموجبه مفعول القرار رقم 90 تاريخ 11/2/2019 (المتعلق بفسخ التعاقد مع مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت) وطلب من جميع مديريات ومكاتب الصندوق المعنية التقيد بمضمون هذا القرار.

وبهذه المناسبة تمنى المدير العام للصندوق بأن تفتح صفحة جديدة من العلاقات المميزة بين الصندوق والجامعة الأميركية وأن يشعر المواطن اللبناني المضمون بنقلة نوعية في طريقة التعاطي معه إن لناحية حسن الإستقبال والخدمات الطبية المقدمة له أو لجهة إحترام تعرفات الصندوق وعدم تكبيده أية مبالغ إضافية".