سفارة أميركا: الجيش تسلم شحنة من الصواريخ الذكية الدقيقة الموجهة بالليزر

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أعلنت السفارة الأميركية في بيروت أن الجيش اللبناني تسلم من الولايات المتحدة شحنة من الصواريخ الذكية المتطورة الدقيقة الموجهة بالليزر System (APKWS) Advanced Precision Kill Weapon، مشيرة الى أنه "تقدر قيمة هذه الصواريخ بأكثر من 16 مليون دولار".
وأوضحت أن "هذه الصواريخ الموجهة بالليزر، تمثل مكونا رئيسيا لطائرة A-29 Super Tucano الجديدة التابعة للقوات الجوية اللبنانية"، لافتة الى أن "تسليم هذه الشحنة اليوم يعبّر عن التزام حكومة الولايات المتحدة الثابت والحازم بدعم الجيش اللبناني بصفته المدافع الشرعي الوحيد عن لبنان"، مذكرة أن "الولايات المتحدة قامت منذ العام 2005، بإستثمار أكثر من ملياري دولار في شراكتها القوية مع الجيش اللبناني".
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