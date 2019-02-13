شبيب عقد اجتماع عمل للبدء بتنفيذ التعميم الصادر عن الحسن حول الأكشاك

عقد محافظ مدينة بيروت ​زياد شبيب​، اجتماع عمل مع رؤساء الوحدات المعنية في ​بلدية بيروت​ والمحافظة، للمباشرة بالعمل بمضمون التعميم الصادر عن وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​، للحد من ظاهرة انتشار المقاهي والأكشاك والبسطات والكيوسكات والخيم الموضوعة على جوانب الطرقات العامة في مدينة بيروت، والتي تقوم ببيع المرطبات والقهوة و​الشاي​ والمأكولات و​المشروبات الروحية​ وغيرها بالإضافة الى بسطات بيع الخضار و​الفاكهة​، والمقامة من دون ترخيص، وبعضها الآخر مقام بموجب تصاريح صادرة عن البلديات، ولكنها لا تستوفي الشروط اللازمة، اضافة الى تسببها بإعاقة حركة مرور السيارات و​حوادث السير​ وغيرها من الحوادث.

وطلب شبيب، "البدء بتوجيه الإنذارات الى أصحاب تلك الأكشاك و البسطات والكيوسكات و الخيم وبسطات بيع الخضار والفاكهة الواقع ضمن النطاق البلدي للعاصمة، بوجوب إزالتها ضمن مهلة خمسة أيام من تاريخ تبلغ أصحابها، تحت طائلة إزالتها بواسطة البلدية وبمؤازرة ​قوى الامن الداخلي​ وفوج حرس مدينة بيروت".

واستقبل شبيب سفيرة ​الدانمارك​ ميريت جول، بحضور عضو مجلس بلدية بيروت راغب حداد، وسفير ​لبنان​ في ​اليمن​ هادي جابر، ترافقه عائلة المسعف في ​الصليب الاحمر​ الشهيد حنا لحود.

كذلك، التقى شبيب منسق المكتب البطريركي لراعوية ​الشباب​ في لبنان المونسنيور توفيق بو هدير، كما التقى وفدا من جمعية أم النور، وعرض معها مشاريعها. واستقبل وفد جمعية ​تجار بدارو​ برئاسة رئيسها جورج براكس.