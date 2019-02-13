عقد محافظ مدينة بيروت زياد شبيب، اجتماع عمل مع رؤساء الوحدات المعنية في بلدية بيروت والمحافظة، للمباشرة بالعمل بمضمون التعميم الصادر عن وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، للحد من ظاهرة انتشار المقاهي والأكشاك والبسطات والكيوسكات والخيم الموضوعة على جوانب الطرقات العامة في مدينة بيروت، والتي تقوم ببيع المرطبات والقهوة والشاي والمأكولات والمشروبات الروحية وغيرها بالإضافة الى بسطات بيع الخضار والفاكهة، والمقامة من دون ترخيص، وبعضها الآخر مقام بموجب تصاريح صادرة عن البلديات، ولكنها لا تستوفي الشروط اللازمة، اضافة الى تسببها بإعاقة حركة مرور السيارات وحوادث السير وغيرها من الحوادث.
وطلب شبيب، "البدء بتوجيه الإنذارات الى أصحاب تلك الأكشاك و البسطات والكيوسكات و الخيم وبسطات بيع الخضار والفاكهة الواقع ضمن النطاق البلدي للعاصمة، بوجوب إزالتها ضمن مهلة خمسة أيام من تاريخ تبلغ أصحابها، تحت طائلة إزالتها بواسطة البلدية وبمؤازرة قوى الامن الداخلي وفوج حرس مدينة بيروت".
واستقبل شبيب سفيرة الدانمارك ميريت جول، بحضور عضو مجلس بلدية بيروت راغب حداد، وسفير لبنان في اليمن هادي جابر، ترافقه عائلة المسعف في الصليب الاحمر الشهيد حنا لحود.
كذلك، التقى شبيب منسق المكتب البطريركي لراعوية الشباب في لبنان المونسنيور توفيق بو هدير، كما التقى وفدا من جمعية أم النور، وعرض معها مشاريعها. واستقبل وفد جمعية تجار بدارو برئاسة رئيسها جورج براكس.
كانت هذه تفاصيل خبر شبيب عقد اجتماع عمل للبدء بتنفيذ التعميم الصادر عن الحسن حول الأكشاك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.