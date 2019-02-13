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الجيش تسلّم من السلطات الأميركية كمية من الذخيرة

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ذكرت قيادة ​الجيش اللبناني​، أنّه "جرى في ​مطار بيروت الدولي​، تسلّم كمية من الذخيرة"، بحضور عدد من ضباط الجيش وأعضاء ​السفارة الأميركية​".

ولفتت إلى أنّه "سيتمّ تسليم المزيد منها تباعًا على دفعات. وهذه الذخيرة هي جزء من المساعدات الأميركية المقرّة للجيش اللبناني".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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