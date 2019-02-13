الجيش تسلّم من السلطات الأميركية كمية من الذخيرة

ذكرت قيادة ​الجيش اللبناني​، أنّه "جرى في ​مطار بيروت الدولي​، تسلّم كمية من الذخيرة"، بحضور عدد من ضباط الجيش وأعضاء ​السفارة الأميركية​". ولفتت إلى أنّه "سيتمّ تسليم المزيد منها تباعًا على دفعات. وهذه الذخيرة هي جزء من المساعدات الأميركية المقرّة للجيش اللبناني".

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