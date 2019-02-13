أبو فاعور ألغى تفويضا سابقا لجدعون بالتوقيع على بعض القرارات المتعلقة بأمور صناعية

كشفت معلومات لقناة الـ"LBCI"، أنّ "وزير الصناعة ​وائل أبو فاعور​ ألغى التفويض الممنوح عام 2017 لمدير عام الصناعة داني جدعون، بالتوقيع على بعض القرارات المتعلّقة بأمور صناعية".

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