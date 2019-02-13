دبور التقى المفوض العام للاونروا: لضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته

التقى سفير دولة ​فلسطين​ لدى ​لبنان​ ​اشرف دبور​ المفوض العام للاونروا بيير كرهنيبول بحضور رئيس هيئة العاملين في ​الاونروا​ ​حكم شهوان​ والمدير العام للاونروا في لبنان كلادويو كوردوني.

وجرى خلال اللقاء بحث اوضاع ​اللاجئين الفلسطينيين​ في لبنان واستكمال اعادة اعمار ​مخيم نهر البارد​.

واكد كرهنيبول على التزام الوكالة "باستمرار تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين وفق الولاية الممنوحة لها من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة، وقدم شكره وتقديره العميق لكافة الجهات التي ساهمت في مساندة الاونروا بتخطي ازمتها التاريخية العام الماضي خاصة الدول المضيفة و​منظمة التحرير الفلسطينية​ والجهات المانحة وممثلي الفصائل و​اللجان الشعبية​".

وبدوره اثنى دبور على "استمرار الدور الذي تقوم به الاونروا في اغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"، مؤكداً على "ضرورة تحمل ​المجتمع الدولي​ مسؤولياته تجاه تقديم الدعم والتمويل كي تستطيع الاستمرار في القيام بمسؤولياتها وواجباتها تجاههم".