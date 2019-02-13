جمعيتا العناية الصحية ودار الأمل أقامتا طاولة عن تعزيز سياسات تدمج النوع الإجتماعي

أقامت جمعيتا "العناية الصحية" و"دار الأمل"، على مدى يومين، طاولة حوار بعنوان "تعزيز سياسات تدمج مفهوم النوع الإجتماعي وتكافح ممارسة الوصمة والتمييز و​التحرش​ في أماكن العمل"، برعاية رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ال​لبنان​ية كلودين عون روكز ممثلة برئيسة ​لجنة الصحة​ في الهيئة سوسي بولاديان، من ضمن مشروع "مناصرة حقوق الإنسان وتعزيزها ومناهضة الوصمة في مجال العمل تجاه النساء الأكثر تهميشا"، بدعم من برنامج "بناء التحالفات للتقدم والتنمية والاستثمار المحلي-بناء القدرات، بلدي كاب"، الذي تموله ​الإدارة الأميركية​ للتنمية الدولية USAID، بمشاركة عضو المكتب التنفيذي في الهيئة مارتين نجم كتيلي، وممثلين لعدد من الوزارات منها: العمل، الشؤون الإجتماعية و​الصحة العامة​ وجمعيات محلية ودولية تعنى بحقوق الإنسان وبقضايا النوع الإجتماعي ومجموعة من الخبراء الذين شاركوا في إعداد الدراسات.

وأكدت بولاديان أنه "لا يمكن أن ينهض الوطن إقتصاديا واجتماعيا وسياسيا إلا بمشاركة جميع أبنائه من مختلف فئات المجتمع، وتوفير الفرص المتكافئة لهم، بمساواة كاملة، في الحصول على الخدمات المتعلقة بالعمل، واحترام كرامتهم الإنسانية بعيدا من أي أحكام مسبقة أو تمييز جندري".

وأشارت الى أنه "من هنا، علينا جميعا، جهات رسمية و​منظمات المجتمع المدني​ وجمعيات أهلية، تعزيز احترام الإختلافات الثقافية والاجتماعية، وتعزيز السياسات التي تدمج مفهوم النوع الإجتماعي وتكافح ممارسة التمييز بمختلف أشكاله في أماكن العمل في لبنان"، لافتةً الى أنه "في هذا الإطار، يقوم فريق من ​الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية​، بعملية تدقيق للنوع الاجتماعي في عدد من المؤسسات الرسمية والخاصة، بما في ذلك مراجعة القوانين الداخلية وسياسات العمل والإجراءات لضمان مراعاة معايير المساواة بين الجنسين".