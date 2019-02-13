أفادت مراسلة "النشرة" في المجلس النيابي، بأنّ "رئيس المجلس ​نبيه بري​ يلتقي الموفد الملكي السعودي المستشار ​نزار العلولا​، في هذه الأثناء في إحدى قاعات ​مجلس النواب​".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: بري يلتقي العلولا في هذه الأثناء في إحدى قاعات مجلس النواب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.