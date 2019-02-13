"العمل الاسلامي": ندعو الحكومة إلى البدء بورشة الاصلاح

دعت ​جبهة العمل الاسلامي​ في ​لبنان​ الحكومة إلى البدء بورشة الاصلاح السياسي والاداري والعمل الجدي الجماعي من أجل وقف الهدر و​مكافحة الفساد​ ورفع الغطاء السياسي عن أي فاسد أو مخل ب​الأمن​ أو ضار لمجتمعه ووطنه.

وأكدت الجبهة على أهمية تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن وعدم فرض ضرائب جديدة بل السعي إلى تخفيضها وإقرار كل المشاريع التي تساهم في تحسين ورفع مستوى المعيشة بعد أن وصلت الأمور الاقتصادية والحياتية إلى شفير الهاوية وإلى حدّ خطير جداً ما أدى إلى ازدياد ​حالات​ اليأس و​الانتحار​ بسبب الأوضاع المعيشية الخانقة.