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أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "نتيجة الرصد والمتابعة، دهمت دورية من مديرية المخابرات في محلة التبانة - طرابلس، منزل المدعو خالد شمره لإقدامه مع والده عمر شمره، على الإتجار بمادة المخدرات وترويجها".
وأوضحت في بيان، أنّه "الدورية أوقفتهما وضبطت في المنزل كميّة مختلفة من المادة المذكورة، بالإضافة إلى أسلحة وذخائر حربية مختلفة"، مبيّنةً أنّ "التحقيقات بوشرت بإشراف القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: توقيف تاجري مخدرات في التبانة- طرابلس وضبط كمية مختلفة منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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