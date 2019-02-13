الجيش: توقيف تاجري مخدرات في التبانة- طرابلس وضبط كمية مختلفة منها

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - مديرية التوجيه، أنّ "نتيجة الرصد والمتابعة، دهمت دورية من ​مديرية المخابرات​ في محلة التبانة - ​طرابلس​، منزل المدعو خالد شمره لإقدامه مع والده عمر شمره، على الإتجار بمادة ​المخدرات​ وترويجها".

وأوضحت في بيان، أنّه "الدورية أوقفتهما وضبطت في المنزل كميّة مختلفة من المادة المذكورة، بالإضافة إلى أسلحة وذخائر حربية مختلفة"، مبيّنةً أنّ "التحقيقات بوشرت بإشراف القضاء المختص".