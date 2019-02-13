ركّز محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة، في تعميم حمل الرقم 322/4، على أنّه "بما أنّ معطيات الأرصاد الجوية الخاصة بمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في البقاع ومصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني تشير إلى احتمال وصول منخفض جوي ترافقه أمطار غزيرة ورياح قوية وثلوج على الجبال والمرتفعات، بدءًا من مساء يوم الخميس الواقع فيه 14 شباط 2019 ولغاية يوم الأحد الواقع فيه 17 شباط 2019،
لذلك، يُرجى التفضّل بالاطلاع كلّ ضمن نطاق اختصاصه والبقاء على جهوزية تامّة لمواجهة أي مستجد أو طارئ، للتنسيق مع غرفة العمليات في قيادة سرية زحلة واتخاذ الإجراءات الإحتياطية والوقائية كافّة، وبخاصّة في القرى والبلدات المحاذية لمجرى نهر الليطاني، للحؤول دون حصول أي حادث أو ضرر".
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ البقاع عمم باتخاذ الاحتياطات كافة على مجرى الليطاني تحسبا للمنخفض الجوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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