البزري: مناقشات مجلس النواب حول الهدر والفساد أشبه بإطلاق الرصاص في الهواء

أكد رئيس ​بلدية صيدا​ السابق ​عبد الرحمن البزري​ أن "من يستمع إلى مناقشات ​مجلس النواب​ حول الهدر و​الفساد​ في ​البيان الوزاري​ يرى أنها أشبه بإطلاق الرصاص في الهواء".

ولفت الى أن "العنتريات التي سمعناها بالأمس تؤكد وجهة النظر بأن الحرب على الهدر والفساد غير جدّية، لأن العديد من الذين تكلموا بإسمهم أو نيابة عن كتلهم نسوا أو تناسوا دورهم في السلطة ومسؤوليتهم اتجاه الواقع المرير الذي نعيشه، والإنهيار الكبير في مؤسسات الدولة".

وأشار الى أنه "إذا كانت مواجهة الهدر والفساد جدّية، علينا أن نتخلى عن التعابير المجازية ونحدد المسؤولية، ونشير إلى كل من ساهم مباشرة أو تغاضيا في إيصال حال البلد إلى الوضع الكارثي الذي نعيشه".