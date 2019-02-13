لفت الوزير السابق أشرف ريفي، إلى "أنّنا التقينا في انتفاضة الإستقلال على رمزية التقاء شهيدَي 14 شباط و14 أيلول من أجل لبنان".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "من يفتخر بالعمالة لإيران على حساب لبنان، ليس مؤهّلًا لإعطاء شهادات حسن سلوك في الوطنية".
كانت هذه تفاصيل خبر ريفي: من يفتخر بالعمالة لإيران ليس مؤهلا لإعطاء شهادات حسن سلوك بالوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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