ريفي: من يفتخر بالعمالة لإيران ليس مؤهلا لإعطاء شهادات حسن سلوك بالوطنية

لفت الوزير السابق ​أشرف ريفي​، إلى "أنّنا التقينا في انتفاضة الإستقلال على رمزية التقاء شهيدَي 14 شباط و14 أيلول من أجل ​لبنان​".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "من يفتخر بالعمالة ل​إيران​ على حساب لبنان، ليس مؤهّلًا لإعطاء شهادات حسن سلوك في الوطنية".