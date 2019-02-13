بالصور.. تدريب الشباب داخل معسكرات صديقة البيئة في شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد

نظم الاتحاد العربي للشباب والبيئة بالتعاون مع وزارتي البيئة والشباب والرياضة برنامج تدريبي موسع عن المعسكرات والمحميات بمشاركة مجموعات من الشباب المصري بمدينة شرم الشيخ.

وقال الدكتور ممدوح رشوان الأمين العام للاتحاد العربي للشباب والبيئة العرب البرنامج يهدف الي تطبيق مفاهيم السياحة البيئية والحفاظ على المحميات الطبيعية والبيئة المحيطة بالأماكن السياحية ويعد ضمن مجموعة عمل تعقد مع وزارتي البيئة والشباب لتدريب 1000 شاب لتحقيق التنمية المستدامة ورفع الوعي للحفاظ على الثروات الطبيعية.

وأضاف أنه جرى تنفيذ هذا البرنامج بمدينة شرم الشيخ للتدريب العملي على آليات الحفاظ على المحميات الطبيعية وتنمية السواحل واستهدفت ورش العمل تعريف الشباب بما تم من نتائج نتجت عن مؤتمر التنوع البيولوجي.