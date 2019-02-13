مقتل 5 أشخاص إثر تحطم طائرة خفيفة في كينيا

محمد اسماعيل - القاهرة - نيروبي - (د ب أ): قال مسؤولون إن خمسة أشاص قتلوا إثر تحطم طائرة خفيفة في مقاطعة كيرشو بكينيا. وقالت هيئة الطيران المدني الكينية إن الطائرة كانت في طريقها إلى منطقة لودوار بشمال غرب البلاد قادمة من بلدة كيكوروك، على بعد 250 كيلومترا جنوب غرب العاصمة نيروبي. وتحقق الهيئة حاليا في سبب الحادث.

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