محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط – محمد إبراهيم
استقبلت هيئة ميناء دمياط، اليوم الأربعاء، 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، بينما غادرت الأرصفة سفينتا حاويات و5 سفن بضائع عامة.
ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة، بالإضافة إلى 16 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.
وغادرت 846 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 49031 طنًا من البضائع العامة منها 122 سيارة نقل محملة بـ 6224 طن قمح، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 61293 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 14075 طنا.
كانت هذه تفاصيل خبر ميناء دمياط يستقبل 9 سفن بينها 3 حاويات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.