ميناء دمياط يستقبل 9 سفن بينها 3 حاويات

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط – محمد إبراهيم

استقبلت هيئة ميناء دمياط، اليوم الأربعاء، 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، بينما غادرت الأرصفة سفينتا حاويات و5 سفن بضائع عامة.

ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة، بالإضافة إلى 16 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وغادرت 846 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 49031 طنًا من البضائع العامة منها 122 سيارة نقل محملة بـ 6224 طن قمح، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 61293 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 14075 طنا.