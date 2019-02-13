فلسطين: هدم إسرائيل للمنازل ركيزة أساسية في تهويد القدس

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الأربعاء أن عمليات هدم المنازل هي الركيزة الأساسية في عملية تهويد القدس وحلقة من حلقات خنق الوجود الفلسطيني في المدينة ودفعه إلى الهجرة بقوة الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته العنصرية.

وأشارت الخارجية - في بيان لها اليوم استنادًا للأرقام التي تنقلها منظمات حقوقية محلية وإسرائيلية وأخرى أوردها الاعلام الإسرائيلي - إلى أن دولة الاحتلال الاسرائيلي هدمت المئات من المباني التي يملكها مواطنون فلسطينيون في القدس ومئات أخرى أجبر أصحابها على هدمها بأنفسهم لتجنب التكاليف الباهظة وهو ما تسبب في تشريد الآلاف من ساكنيها بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ.

وطالبت الوزارة الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف بتحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني..داعية المنظمات الدولية المختصة إلى الخروج عن صمتها تجاه هذه الجريمة المتواصلة، التي يشكل الإنسان الفلسطيني ضحية دائمة لها.

ودعت المواطنين ضحايا عمليات الهدم الوحشي إلى التواصل معها لمتابعة قضاياهم على المستوى الدولي باعتبار ذلك ضرورة وطنية هامة لإشعار المجتمع الدولي ومنظماته المتخصصة، أن دولة فلسطين بمؤسساتها ترفض هذا الإخلال بالقانون الدولي ريثما يستجيب المجتمع الدولي لتلك الحقوق ويلبيها.

وقالت الوزارة : "إن هذه التدابير الاستعمارية ليست بالجديدة ، حيث تطرقنا اليها مرارا عبر مخاطباتنا المتواصلة للجهات الدولية، إلا أن عجز هذه الجهات عن التعامل مع هذه الجريمة والأوضاع غير الإنسانية وغير القانونية الناشئة عنها يشجع دولة الاحتلال وأنظمتها المختلفة للاستمرار في هذه السياسة العنصرية المخالفة للقانون الدولي وتحديدا اتفاقيات جنيف". أخرى أجبر أصحابها على هدمها بأنفسهم لتجنب التكاليف الباهظة وهو ما تسبب في تشريد الآلاف من ساكنيها بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ.وطالبت الوزارة الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف بتحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني..داعية المنظمات الدولية المختصة إلى الخروج عن صمتها تجاه هذه الجريمة المتواصلة، التي يشكل الإنسان الفلسطيني ضحية دائمة لها.ودعت المواطنين ضحايا عمليات الهدم الوحشي إلى التواصل معها لمتابعة قضاياهم على المستوى الدولي باعتبار ذلك ضرورة وطنية هامة لإشعار المجتمع الدولي ومنظماته المتخصصة، أن دولة فلسطين بمؤسساتها ترفض هذا الإخلال بالقانون الدولي ريثما يستجيب المجتمع الدولي لتلك الحقوق ويلبيها.وقالت الوزارة : "إن هذه التدابير الاستعمارية ليست بالجديدة ، حيث تطرقنا اليها مرارا عبر مخاطباتنا المتواصلة للجهات الدولية، إلا أن عجز هذه الجهات عن التعامل مع هذه الجريمة والأوضاع غير الإنسانية وغير القانونية الناشئة عنها يشجع دولة الاحتلال وأنظمتها المختلفة للاستمرار في هذه السياسة العنصرية المخالفة للقانون الدولي وتحديدا اتفاقيات جنيف".

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