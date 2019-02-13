السعودية تدعم السلطة الفلسطينية بـ60 مليون دولار

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أعلنت السعودية اليوم الأربعاء عن دعمها للسلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله بمبلغ 60 مليون دولار امريكي.
وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربيةأسامة بن أحمد نقلي، أن الصندوق السعودي للتنمية، قام بتحويل مبلغ 60 مليون دولار أمريكي، إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية.
وأوضح السفير نقلي، أن هذا المبلغ قيمة مساهمات المملكة الشهرية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية، لأشهر نوفمبر وديسمبر 2018 ويناير 2019.
وأكد أن هذه المساهمة تأتي في إطار دعم المملكة العربية السعودية الدائم للقضية الفلسطينية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والإنسانية.
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