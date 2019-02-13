موقع روسي: السعودية تخطط لزيادة عدد السياح بافتتاح أول واجهة سياحية

منطقة العلا

كتبت- هبة مصطفى

ذكر موقع turist.delfi.ee الروسي أن السعودية تخطط بحلول عام 2030 لزيادة عدد الزوار والسياح إلى 30 مليون في السنة، لذلك أصبح الاهتمام ينصب على إنشاء منتجعات شاطئية فاخرة على جزر البحر الأحمر، وقدمت السلطات الحكومية أول واجهة سياحية - وهي نصب تذكاري طبيعي وثقافي للتراث العالمي العلا.

وأشار الموقع إلى تصريحات المدير التنفيذي

للهيئة الملكية للتنمية في العرض التقديمي إنه بحلول عام 2023 ، بأنه من المتوقع أن يصل النمو السياحي إلى 230 ألفًا بحلول عام 2035 من 1.5 إلى 2 مليون.

ونوه بأن هذه المنطقة تحتوي على أول نصب تذكاري لليونسكو، ومجمع ضخم من

القطع الأثرية ، ومقابر مدائن صالح القديمة. في وقت سابق من هذا المكان كانت المدينة القديمة لمملكة هجرة النبطيّة ، والتي كانت في المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد عاصمة الأنباط البترا والآن الأردن.

ولفت إلى أن الصخور ذات المقابر القديمة المفتوحة، مع النقوش الصخرية ، التراكيب النحتية، أصبحت في متناول جميع السياح. وفقا للقيمين على مشروع تطوير المنتجعات، زار حوالي 30 ألف شخص نصب اليونسكو العام الماضي.