- 1/2
- 2/2
ذكر موقع turist.delfi.ee الروسي أن السعودية تخطط بحلول عام 2030 لزيادة عدد الزوار والسياح إلى 30 مليون في السنة، لذلك أصبح الاهتمام ينصب على إنشاء منتجعات شاطئية فاخرة على جزر البحر الأحمر، وقدمت السلطات الحكومية أول واجهة سياحية - وهي نصب تذكاري طبيعي وثقافي للتراث العالمي العلا.
وأشار الموقع إلى تصريحات المدير التنفيذيللهيئة الملكية للتنمية في العرض التقديمي إنه بحلول عام 2023 ، بأنه من المتوقع أن يصل النمو السياحي إلى 230 ألفًا بحلول عام 2035 من 1.5 إلى 2 مليون.
ونوه بأن هذه المنطقة تحتوي على أول نصب تذكاري لليونسكو، ومجمع ضخم من
ولفت إلى أن الصخور ذات المقابر القديمة المفتوحة، مع النقوش الصخرية ، التراكيب النحتية، أصبحت في متناول جميع السياح. وفقا للقيمين على مشروع تطوير المنتجعات، زار حوالي 30 ألف شخص نصب اليونسكو العام الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر موقع روسي: السعودية تخطط لزيادة عدد السياح بافتتاح أول واجهة سياحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.