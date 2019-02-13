منتدى الرياض يفتح نافذة على تكنولوجيا إنترنت الأشياء

منتدي الرياض كتبت - سارة طارق: يلقي منتدي الرياض الضوء على الدور المتنامي لتكنولوجيا إنترنت الأشياء (IoT) في الأمن السيبراني (أمن المعلومات على أجهزة وشبكات الحاسب الآلي) والدفاع في مؤتمر يستمر ثلاثة أيام في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية. وسيطلق عبدالله السواط، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السعودي، المنتدى والمعرض الدولي، اليوم الأربعاء. والمعرض الدولي، اليوم الأربعاء. وستناقش أكثر من 300 شركة و50 متحدثاً تطوير التكنولوجيا وتطبيقها في مجالات تتراوح بين أنظمة المعالجة الرقمية والدفاع. كما ستعرض الشركات السعودية والدولية التطورات التقنية في المعرض، في حين ستقدم ورش العمل نصائح عملية حول تطوير حلول إنترنت الأشياء (IoT). تتبع القمة برنامج التحول الوطني، الذى يهدف إلى بنـاء القـدرات والإمكانـات اللازمة لتحقيـق الأهداف الطموحـة لـرؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030 الذي أطلقته المملكة. ويتوقع خبراء الاستثمار الرقمي أن ينمو سوق إنترنت الأشياء (IoT) حول العالم إلى أكثر من 600 مليار دولار بحلول عام 2020.

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