إسبانيا تعتزم إغلاق جميع محطاتها النووية بحلول 2035

وكالات

تعتزم إسبانيا إغلاق جميع محطات توليد الكهرباء النووية لديها، وعددها سبع محطات بين عامي 2025 و2035 في إطار خطط لتوليد الطاقة الكهربية بالكامل من مصادر متجددة بحلول عام 2050.

جاء إعلان الخطوة على لسان وزيرة الطاقة تيريسا ريبيرا يوم الثلاثاء في وقت تستعد فيه الحكومة الاشتراكية للدعوة لانتخابات وطنية مبكرة بسبب توقعها

خسارة تصويت على الميزانية.

وقالت ريبيرا إن الحكومة ستقدم للبرلمان مسودة لخطة تهدف لمكافحة تغير المناخ يوم 22 فبراير شباط، وهي مسودة كان ينبغي إرسالها إلى الاتحاد الأوروبي للحصول على موافقته بنهاية العام الماضي.

وبموجب مسودة قرار تم إعدادها العام الماضي، تسعى الحكومة

إلى حظر مبيعات البنزين والديزل والسيارات الهجينة اعتبارًا من عام 2040 والعمل على توليد ثلاثة آلاف ميجاوات سنويا على الأقل من مصادر طاقة متجددة مثل مزارع الرياح ومحطات الطاقة الشمسية.

وكان التخلي التدريجي عن المحطات النووية، وهي مصدر ما يزيد قليلا عن 20 في المئة من الكهرباء بالبر الرئيسي لإسبانيا، من تعهدات حملة الاشتراكيين الذين تولوا السلطة في الصيف الماضي بعد الإطاحة بالمحافظين في اقتراع على الثقة.