واشنطن: قمة وارسو فرصة لتبادل وجهات النظر بشأن قضايا المنطقة

وكالات:

أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نايثان تك عن تطلع (واشنطن) لأن تكون قمة (وارسو) فرصة لتبادل وجهات النظر بين الوفود بشأن قضايا المنطقة.

وقال نايثان - في مقابلة خاصة مع قناة "سكاي نيوز" الإخبارية من العاصمة البولندية (وارسو) اليوم الأربعاء -:"إنه سيتم تشكيل لجنة متابعة من الوفود لمتابعة القضايا والملفات التي سيتم بحثها".. مضيفًا: "أن

واشنطن تتطلع للحوار بشأن عدة قضايا بينها الملف الإيراني، وطرح خطوات لمواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار".وأوضح أن مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر سيقوم بعمل إحاطة للدول المشاركة في القمة حول الرؤية الأمريكية تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني .. مشيرا إلى أن هناك مجالا للتعاونمع الدول الأوروبية من أجل مواجهة إيران والتعامل مع الأزمة في اليمن وسوريا حيث إن القمة المنعقدة بقلب أوروبا هي خير دليل على وجود علاقة وطيدة مع تلك الدول فيما يخص قضايا الشرق الأوسط كما أن أوروبا تشارك القلق بشأن الممارسات الإيرانية.وأشار إلى أن (واشنطن) تدرك الموقف الروسي تجاه إيران ولكنها تسعى لتقريب وجهات النظر مع روسيا بشأن الملف الإيراني ، وإبراز الدور السلبي الذي تلعبه (طهران) في المنطقة.