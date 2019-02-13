المالكي يطالب القوى السياسية العراقية بالحفاظ على التعايش السلمي

وكالات:

أجرى رئيس ائتلاف دولة القانون العراقي نوري المالكي مباحثات مع نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد، مستقبل العملية السياسية، ومساعي إكمال الحقائب الوزارية بعد

انتهاء العطلة التشريعية للبرلمان، داعيًّا القوى السياسية إلى ممارسة دورهم الوطني في الحفاظ على اللحمة الوطنية والتعايشالسلمي بين العراقيين كافة.

وأكد المالكي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم /الأربعاء/ - ضرورة أن تسهم الكتل السياسية داخل البرلمان في دعم إقرار التشريعات والقوانين التي تمس حياة المواطنين.