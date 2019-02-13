كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيادة حادة فى الهجمات ضد اليهود فى ألمانيا عام 2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفعت الجرائم المعادية للسامية بنحو 10 في المئة في ألمانيا العام الماضي، وزادت الهجمات العنيفة بأكثر من 60 في المئة، وفقاً لوكالة فرانس برس، اليوم.

وقالت الشرطة الألمانية في ردها على طلب تقدمت به النائبة من حزب اليسار الديمقراطي، بيترا باو، إنّ الشرطة سجلت 1،646 جريمة بدافع الكراهية ضد اليهود، وكان ومن بين هذه الجرائم 62 جريمة عنيفة خلفت 43 جريحاً، مقارنة بـ37 اعتداء جسدي في العام السابق.

وشهدت ألمانيا، كغيرها من الدول الغربية، زيادة الخطاب والعنف ضد الكراهية والعنصرية في السنوات الأخيرة مع تزايد المناخ السياسي وتزايد استقطابه.

ودفع تدفق جماعي للاجئين والمهاجرين في معظمهم إلى ألمانيا من عام 2015 إلى ظهور حزب اليمين المتطرف والمناهض للهجرة، وهو "الحزب البديل من أجل ألمانيا"، والذي كان منذ أواخر 2017 أكبر جماعة معارضة في البرلمان.

كما قدم أعضاء بارزون في الحزب البديل، إلى جانب الحواجز ضد الإسلام والتعددية الثقافية، تعليقات تشكك فى محرقة اليهود "الهولوكوست".

ووصف الزعيم المشارك في الحزب ألكسندر جولاند، قتل ألمانيا النازية لليهود والأقليات الأخرى بأنه مجرد "بقعة من براز الطيور في أكثر من 1000 سنة من التاريخ الألماني الناجح".

وانتقد سياسي بارز آخر في الحزب البديل، بيورن هوكي، النصب التذكاري للهولوكوست المترامي الأطراف في برلين باعتباره "نصباً للعار".

واتهم رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، جوزيف شوستر، وغيره من زعماء الجالية اليهودية، التحالف المتشدد من أجل ألمانيا بإثارة الكراهية ضد اللاجئين والمسلمين واليهود.