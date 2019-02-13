كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محكمة نيجيريا تصدر مذكرة توقيف بحق قاضٍ أعلى قبل الانتخابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أصدرت محكمة نيجيرية، اليوم الأربعاء، مذكرة توقيف بحق رئيس القضاة، الموقوف في نيجيريا، عن عدم حضوره للمحاكمة، بسبب انتهاكات مزعومة لقواعد إعلان الأصول، قبل أيام من الانتخابات الرئاسية يوم السبت.
وكانت محكمة "قواعد السلوك" قد أمرت رئيس المحكمة "والتر أونونيون" بالمثول أمام المحكمة اليوم. وأصدرت المحكمة أمر التوقيف لأونونيون في 15 فبراير.
ووفق "رويترز"، قال رئيس محكمة السلوك، دانلي عمر: "أمر المفتش العام للشرطة بالتوقيف وإحضار المتهم إلى المحكمة بلا كلل في الجلسة التالية للمحكمة يوم الجمعة".
ويلعب رئيس المحكمة النيجيرية دورًا قياديًا في حل النزاعات الانتخابية. ويواجه "أونونيون" أيضًا طلبًا من أعلى هيئة قانونية في نيجيريا، وهو المجلس القضائي الوطني.
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