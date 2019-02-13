كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتقال عنصرين من المخابرات السورية في ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الادعاء الاتحادى الألماني، اليوم الأربعاء، إنه تم القبض على سوريين فى ألمانيا حول مزاعم تتعلق بارتكابهما جرائم ضد الإنسانية خلال عملهما مع المخابرات فى سوريا. وذكر الادعاء أن الشرطة الاتحادية فى برلين وفى ولاية راينلند - بالاتينات اعتقلت المشتبه بهما وهما أنور آر. (56 عاما) وإياد إيه. (42 عاما).

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