كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات وسلطنة عمان تختتمان التمرين العسكرى "تعاون 2" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتم اليوم الأربعاء، فى دولة الإمارات التمرين المشترك "تعاون 2" الذى استمر أسبوعين بين القوات البرية الإماراتية والجيش العمانى، وذلك بحضور قائد القوات البرية الإماراتى اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامرى، وقائد الجيش السلطانى اللواء الركن مطر بن سالم بن راشد البلوشى.

وقال قائد القوات البرية الإماراتى- وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية- أن التمرين يعد من التمارين المهمة فى المنطقة؛ وذلك لتنمية وتعزيز التعاون العسكرى من القوات البرية الإماراتية والجيش السلطانى العمانى، مؤكدا أن الهدف منه تبادل الخبرات فى مجال العمليات العسكرية والتى ستعود على المشاركين بصقل مهاراتهم القتالية ورفع جاهزيتهم.

وأضاف أنه تم التركيز على توحيد المفاهيم بين الجانبين، مشيدا بما قدمه المشاركون فى التمرين من جاهزية قتالية عالية وإتقان لكل ما أسند إليهم من عمليات أثناء التمرين.

يذكر أن هذا التمرين يأتى ضمن التمارين المشتركة بين الإمارات وسلطنة عمان للقيام بعدد من المهام التدريبية لتطوير العمل المشترك بين الجانبين؛ فى ظل التحديات الحالية بالمنطقة وتعزيز علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة من خلال استمرار التدريبات بين الجانبين.