كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا: اختبار صاروخ قادر على اعتراض "توماهوك" الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن قائد القوات البحرية الروسية الأميرال فلاديمير كوروليوف، أن القوت الروسية انتهت من اختبار منظومة صواريخ جديدة مضادة للطائرات، طبقاً لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء الأربعاء.

وأطلق على المنظومة الجديدة اسم "بوليمينت.ريدوت". ويصفها بعض الإعلاميين بأنها "مبيدة صواريخ توماهوك الأمريكية".

وخصصت المنظومة الجديدة لحماية سفن الأسطول الروسي من طائرات وصواريخ الخصم. ويمكن استخدامها على الأرض أيضاً.

وتستطيع منظومة "بوليمينت. ريدوت" اعتراض أهداف على بعد 150 كيلومتراً.

ويُتوقع أن تحصل هذه المنظومة في الأعوام القليلة المقبلة على صاروخ قادر على تدمير أهداف على بعد 400 كيلومتر.

ولفت الخبير العسكري دميتري كورنيف، الذي تحدث لقناة "آر.تي" التلفزيونية عن مميزات منظومة "بوليمينت.ريدوت" إلى أن صواريخ المنظومة تسير إلى الأهداف المراد تدميرها بنفسها دون تدخل طاقم المنظومة بعد إطلاقها.

وتستخدم المنظومة الجديدة القواذف التي صُنعت لإطلاق صواريخ "كاليبر" و"أونيكس" القادرة على أن تنطلق عمودياً، على تدمير الصواريخ والطائرات المعادية التي تحلق بسرعة تفوق سرعة الصوت.