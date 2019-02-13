كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ظهور نمر أسود إفريقي لأول مرة منذ أكثر من 100 عام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال بيلوفلد أنهم التقطوا اللقطات بعد أشهر من المشاهدة والانتظار حيث وضع فريقه من علماء الأحياء كاميرات الحياة البرية النائية لتعقب النمر بالقرب من محافظة لويزابا العام الماضي عندما سمعوا تقارير غير مؤكدة عن رؤية محتملة للفهود السود.
وصرح بيلفولد مساء الثلاثاء: "كثفنا من وضع الكاميرا في المنطقة التي تجري فيها التقارير، في غضون بضعة أشهر، تمت مكافأتنا بملاحظات متعددة على كاميراتنا".
وأكد بيلفولد إن لون جلد الفهد أسود اللون نتيجة للميلانمية، وهي طفرة جينية تؤدي إلى إفراط في إنتاج الصبغة، وهو عكس المهق، وبالرغم من أن لون جلد النمر يبدو أسودًا خلال النهار، إلا أن أنماط مرئية وردية تظهر في صور الأشعة تحت الحمراء الليلية.
وبينما كانت هناك تقارير عن مشاهد لنمور سوداء، تعرف أيضا باسم الفهود السود، كانت آخر رؤية مؤكدة لهم مع أدلة فوتوجرافية في إثيوبيا منذ أكثر من قرن مضى.
وقال بيلفولد "من المرجح أن النمور السوداء تعيش في كينيا طوال الوقت، إلا أن الصور ذات الجودة العالية تؤكد أنها كانت مفقودة حتى الآن".
وذكرت صحيفة "ديلي نيشن" الكينية أن مصورها صور نمر اسود في عام 2013 في محمية أول جوغي للحياة البرية في نفس المنطقة، ومن غير الواضح ما إذا كانت تلك الصورة قد تم نشرها في ذلك الوقت.
وتوصف النمور السوداء بأنها معرضة للخطر بشكل كبير في القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالإنقراض من الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.
كانت هذه تفاصيل خبر ظهور نمر أسود إفريقي لأول مرة منذ أكثر من 100 عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.