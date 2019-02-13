اختتام دورة أكتوبر.. المالكي: تجاوب الحكومة مع مقترحاتنا “متواضع”.. أقل من 8 %!

حرص رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، خلال اختتام أشغال دورة أكتوبر من السنة التشريعية الثالثة، زوال اليوم الأربعاء، على إثارة موضوع ضعف تجاوب الحكومة مع مقترحات النواب.

وقال المالكي، في كلمته أمام النواب، وبحضور ثلاثة وزراء في حكومة العثماني: “نسجل تواضع ما تم التجاوب معه من مقترحات من جانب الحكومة، إذ إن نسبة المقترحات المصادق عليها لا تتجاوز 7.75 في المائة.

وأوضح رئيس مجلس النواب أن الحكومة تجاوبت مع 9 مقترحات فقط، من مجموع 116 مقترحا، تقدم بها أعضاء المجلس منذ بداية الولاية.

وأضاف المتحدث نفسه: “ينبغي أن نعمل معا، في السلطتين التنفيذية، والتشريعية على إيجاد آليات جديدة للحسم في المبادرات التشريعية لأعضاء المجلس، وإعمال المساطر الضرورية بشأنها”.

وعبر المالكي عن اعتزازه بحصيلة المبادرة التشريعية للنواب متمثلة في مقترحات القوانين، وأيضا في التعديلات، التي تقدموا بها على مشاريع القوانين، التي صادق عليها المجلس، مشيرا إلى تفاعلهم مع انشغالات المجتمع، ومستندين للحاجة إلى التشريع في مختلف مناحي الحياة.