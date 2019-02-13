إنفينكس تعلن تسويق هاتف جديد وتعزز شراكاتها في المملكة بعد حصولها على 21 % من حصة السوق

كشفت العلامة التجارية “إنفينيكس”، المختصة في الهواتف الذكية، عن عقدها شراكات جديدة لتعزيز حضورها بالسوق المغربية بعدما تكمنت في غضون ثلاث سنوات من تحقيق مبيعات قياسية أهلتها لإحتلال المركز الثاني في المملكة بنسبة 21 بالمائة من حصة السوق.

ودخلت “إنفينيكس” التي تتوفر على 1500 نقطة بيع بمختلف المدن المغربية في شراكة مع الموزع “إليكترو بلانيت”، وفق ما كشفته في بلاغ صحفي، حيث ستوفر هذه الشراكة لهواتف إنفينيكس مكانا في شبكة تضم 24 متجرا في جميع أنحاء المغرب.

كما فتحت إنفينكس باب توزيع منتجاتها عبر الأنترنيت وذلك على موقعها الإلكتروني، مما يمكن من تسليم هذه المنتجات في مختلف مناطق المغرب.

وتراهن العلامة التجارية “إنفينكس” على تقديم أحدث الهواتف الذكية تكنولوجيا، بفضل الأداء، وتصميم جذاب، وكاميرت قوية فضلا عن أسعارها المعقولة.

ومع مطلع العام الجاري 2019 أطلقت “إنفينكس” نموذجا قويا لهواتف HOT 7، حيث يؤكد المدير العام للشركة إتقان بودشيش، أن أنفينكس تسعى من خلال المنتج الجديد إلى “دمقرطة استخدام الهاتف، والسماح لجميع المغاربة بالإستمتاع بهاتف ذكي ومسل بثمن معقول”.

ويتميز HOT 7، الذي سيتم تسويقه في المغرب ابتداءا من 18 فبراير الجاري، بشاشة مقاسها 6.2 بوصة، وكاملرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميغا بيكسل، وبطارية بسعة 4000 آلاف ميلي أمبير توفر يومين من الإستخدام المتوسط.