شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: الكشف عن التقدم الجديد للشرعية بمعقل الحوثيين الموالين لإيران والان مع التفاصيل
كشف مصادر عسكرية، اليوم الأربعاء، عن التقدم الجديد للقوات العسكرية في معقل الحوثيين الموالين لإيران.
وتمكنت قوات الجيش اليمني، من تحرير العديد من المواقع العسكرية بمديرية الحشوة الواقعة جنوبي شرق محافظة صعدة، معقل مليشيا الحوثي الانقلابية.
ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن قائد اللواء التاسع حرس حدود، العميد محمد هادي العملسي، قوله: "إن قواته توغلت أكثر من 5 كيلومترات في جبهة السد في هضبة برط العنان غرب محافظة الجوف المجاورة لصعدة.
وذكر المسؤول العسكري أنه تم تحرير عدد من المواقع في بلدة القذاميل التابعة لمديرية الحشوة في صعدة.
لافتا إلى أن المعارك أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي المدعومة من نظام طهران.
ومنذ يومين شهدت المعارك في جبهة "برط العنان" التابعة لمحافظة الجوف، ومديرية الحشوة التابعة لمحافظة صعدة، تصعيدا عسكريا كبيرا؛ حيث حقق الجيش اليمني اختراقا مهما ضمن عملية تطويق المخبأ المحتمل لزعيم مليشيا الحوثي الانقلابية، وعزل صعدة عن بقية جبهات القتال
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