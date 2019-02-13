شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أحد كوادر جامعة عدن في أحد مستشفيات إندونيسيا والان مع التفاصيل
إنتقل إلى رحمة الله تعالى، أحد كوادر جامعة عدن، عبدالوهاب احمد سعيد الجمحي من ابناء المنصورة، في أحد مستشفيات إندونيسيا بعد صراع مع المرض .
وكان الفقيد يتعالج هناك من فشل كلوي بعد أن عجز الطب في عدن ومصر عن علاج مرضه .
وقبيل وفاته بعشرين يوماً توفت والدته التي كانت تنتظر بفارغ الصبر عودة ولدهابعد شفاءه .
تغمد الله الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأسكنه فسيح جناته والهم اهله وذويه الصبر والسلوان ,, إنا لله وإنا إليه راجعون .
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