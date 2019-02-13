قضت محكمة التمييز الكويتية، بحبس رئيس قسم في وزارة الداخلية 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وعزله من وظيفته، لثبوت اتهامه باختلاس 22 ألف دينار (72,600 دولار).
كما قررت محكمة الجنايات حبس موظف في إدارة المرور 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وعزله من الوظيفة، لثبوت اتهامه بطلب وتسلم رشوة، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.
وتتلخص واقعة رئيس القسم في وزارة الداخلية أن مدير إدارة بالمرور تلقى معلومات عن قيام رئيس قسم لديه باختلاس مبالغ مالية من قيمة المخالفات المرورية في الإدارة ذاتها، وعلى الفور شكل لجنة لجرد المخالفات وقيمتها المالية والأموال المسلمة للخزنة، فتم اكتشاف نقص بمبلغ قدره 22 ألف دينار.
كانت هذه تفاصيل خبر السجن لمسؤول كويتي اختلس 72 ألف دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.