بالفيديو: أيتمكّن مربو النحل في العراق والدول العربية من إيقاف تدهور صناعة العسل؟

العشرات من مربي النحل في العراق ودول الجوار اجتمعوا في النجف لبحث المشاكل التي تعاني منها تربية النحل، ودور وزارة الزراعة في دعم هذا القطاع وايقاف تدهور صناعة العسل.

وطالب مربو النحل الحكومة، بضبط الحدود امام العسل المستورد وهلاك النحل بسبب المبيدات الزراعية رغم إيجاد علاج، بحسب وزارة الزراعة.

وكانت صناعة العسل تعتمد على وجود الزراعة. والأخيرة بدأت مساحاتها تتقلص في هذه السنوات لاسباب عديدة منها فتح الحدود امام الخضروات المستوردة وشحّ المياه.



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