وطالب مربو النحل الحكومة، بضبط الحدود امام العسل المستورد وهلاك النحل بسبب المبيدات الزراعية رغم إيجاد علاج، بحسب وزارة الزراعة.
وكانت صناعة العسل تعتمد على وجود الزراعة. والأخيرة بدأت مساحاتها تتقلص في هذه السنوات لاسباب عديدة منها فتح الحدود امام الخضروات المستوردة وشحّ المياه.
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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: أيتمكّن مربو النحل في العراق والدول العربية من إيقاف تدهور صناعة العسل؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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