لندن: نافذة الفرص لتحويل الهدنة في اليمن إلى سلام تضيق

حذر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت من أن فرصة تحويل الهدنة، التي أعلنت في اليمن بفضل الاتفاق المبرم في السويد، إلى سلام شامل تتضاءل.
وقال هانت في بيان أصدرته الخارجية البريطانية اليوم الأربعاء، قبيل اجتماعه مع نظرائه الأمريكي والسعودي والإماراتي في العاصمة البولندية وارسو: "أمامنا نافذة فرص تضيق أمام تحويل وقف إطلاق النار إلى طريق راسخ نحو السلام وإنهاء أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم".
وأشار الوزير إلى أن وجود مشاكل حقيقية متعلقة بغياب الثقة بين طرفي النزاع، على الرغم من إحراز تقدم حقيقي بغية بلوغ حل سياسي، يعني أن اتفاق السويد لم يطبق بالكامل.
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