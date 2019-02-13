اختتام التدريب العسكري "تعاون 2" بين الإمارات وسلطنة عمان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اختتم، اليوم الأربعاء، في دولة الإمارات، التدريب العسكري"تعاون 2" الذي استمر لمدة أسبوعين بين القوات البرية الإماراتية والجيش العماني، بهدف التعاون ونقل الخبرات والمعلومات بين البلدين.

وقال اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري، قائد القوات البرية الإماراتية، إن تمرين "تعاون2" من التدريبات العسكرية المهمة في المنطقة التي تعزز التعاون مع الجيش العماني.



وأكد أن الهدف من التدريب تبادل الخبرات في مجال العمليات العسكرية التي ستعود على المشاركين بصقل مهاراتهم القتالية ورفع جاهزيتهم.





وأضاف أنه تم التركيز على توحيد المفاهيم بين الجانبين، مشيدا بما قدمه المشاركون في التمرين من جاهزية قتالية عالية، وإتقان لكل ما أسند إليهم من عمليات.

وقال إن تمرين "تعاون 2" يأتي من حرص واهتمام قادة الإمارات بالقوات المسلحة، سواء على مستوى التدريب والتأهيل أو على مستوى التجهيز والتسليح.





وأشار إلى أن مشاركة القوات المسلحة الإماراتية في التدريب تأتي وفق نهج علمي مدروس لرفع الجاهزية القتالية، سواء للضباط أو ضباط الصف وسط بيئة قتال حقيقية.

يذكر أن تمرين "تعاون2" يهدف إلى الاستفادة من خبرات البلدين في مجال النظريات والتكتيكات العسكرية الحديثة المكتسبة من خلال التمارين والتدريبات التي أجراها كل جانب خلال السنوات الماضية.

وتحقق هذه التدريبات نجاحاً لافتاً من خلال الدروس النظرية والتطبيقية التي تشهدها، خاصة أنها تأتي بدعم من القيادات العسكرية في البلدين لتعزيز القدرات الفنية للأفراد المشاركين فيها، إضافة إلى تعزيز المهارات الفردية والجماعية وفقاً للمستجدات الحديثة في التدريب العسكري.



